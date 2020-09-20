Происшествия

Баня скандального адвоката сгорела в Волгограде

Происшествия 20.09.2020 19:26
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20.09.2020 19:26




На острове Сарпинский в Волгограде сгорела баня. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, строение располагалось на территории турбазы, которая, по словам местных жителей, принадлежит родственникам известного в свое время волгоградского адвоката, бывшего спикера Волгоградского горсовета Сергея Нижегородова. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил около трех часов дня, ликвидировали пожар около семи вечера, погибших и пострадавших нет. Горело здание размером 12 на 6 метров. Пожар тушили расчеты ОП ПСЧ-5. 
Турбаза, где случился пожар, когда-то принадлежала давно ликвидированному заводу имени Ермана. Часть территории впоследствии была выкуплена частным лицом, были возведены новые срубы, но некоторые домики остались в первозданном со времен советской эпохи виде. 
Сергей Нижегородов в январе 2002 года  застрелил 20-летнего Владимира Филиппова, был приговорен к условному сроку за убийство по неосторожности. Впоследствии Нижегородов становился фигурантом громких скандалов, связанных с избиением граждан. В адвокатской конторе, которую в конце 90-х возглавлял Сергей Нижегородов, начинали свой путь молодыми юристами сделавшие впоследствии неплохую карьеру во власти Роланд Херианов и Ирина Карева.

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