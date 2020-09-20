Баня скандального адвоката сгорела в Волгограде

Происшествия 20.09.2020 19:26
0
20.09.2020 19:26
На острове Сарпинский в Волгограде сгорела баня. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, строение располагалось на территории турбазы, которая, по словам местных жителей, принадлежит родственникам известного в свое время волгоградского адвоката, бывшего спикера Волгоградского горсовета Сергея Нижегородова. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил около трех часов дня, ликвидировали пожар около семи вечера, погибших и пострадавших нет. Горело здание размером 12 на 6 метров. Пожар тушили расчеты ОП ПСЧ-5.
Турбаза, где случился пожар, когда-то принадлежала давно ликвидированному заводу имени Ермана. Часть территории впоследствии была выкуплена частным лицом, были возведены новые срубы, но некоторые домики остались в первозданном со времен советской эпохи виде.
Сергей Нижегородов в январе 2002 года застрелил 20-летнего Владимира Филиппова, был приговорен к условному сроку за убийство по неосторожности. Впоследствии Нижегородов становился фигурантом громких скандалов, связанных с избиением граждан. В адвокатской конторе, которую в конце 90-х возглавлял Сергей Нижегородов, начинали свой путь молодыми юристами сделавшие впоследствии неплохую карьеру во власти Роланд Херианов и Ирина Карева.
Реклама
Половину трупа женщины нашли под Волгоградом20.09.2020 12:00
Происшествия 20.09.2020 12:00
Один человек пострадал на пожаре в дачном поселке под Волгоградом20.09.2020 10:36
Происшествия 20.09.2020 10:36
Пассажир скорой помощи и ребенок пострадали в ДТП в Волгограде20.09.2020 10:06
Происшествия 20.09.2020 10:06
Под Волгоградом тушат пожар в дачном поселке19.09.2020 20:48
Происшествия 19.09.2020 20:48
Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированы19.09.2020 18:54
Происшествия 19.09.2020 18:54
«Мерседес» насмерть сбил велосипедиста под Волгоградом19.09.2020 10:40
Происшествия 19.09.2020 10:40
Водитель заживо сгорел в кабине грузовика в Волгоградской области19.09.2020 10:31
Происшествия 19.09.2020 10:31
Двое погибли и трое ранены: внедорожник влетел в большегруз в Волгограде18.09.2020 21:43
Происшествия 18.09.2020 21:43
Маршрутка в час пик сгорела в центре Волгограда (ВИДЕО)18.09.2020 18:15
Происшествия 18.09.2020 18:15
Ревнивец в Волгоградской области изрезал ножом жену на глазах 8-летней дочери18.09.2020 11:46
Происшествия 18.09.2020 11:46
В Волгоградской области ДТП с перевертышами принесли две смерти18.09.2020 11:11
Происшествия 18.09.2020 11:11
Резня в полночь: в парке «Волжский» ранили волгоградскую студентку18.09.2020 10:57
Происшествия 18.09.2020 10:57
Ребенок умер в больнице после страшной аварии под Волгоградом17.09.2020 10:51
Происшествия 17.09.2020 10:51
На севере Волгограда спалили три автомобиля17.09.2020 10:40
Происшествия 17.09.2020 10:40
Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области17.09.2020 10:38
Происшествия 17.09.2020 10:38
Реклама