Виктор окончил автотранспортный факультет волгоградского колледжа управления и новых технологий. Он был душой любой компании – честный, легкий в общении, защищал младших и уважал старших. Молодой человек не боялся никакой работы, любил семью и футбол.
Срочную отслужил в разведке, а когда началась СВО, сразу решил отправиться добровольцем. Родные его отговаривали, но он был непреклонен.
Его товарищи знали, что Виктор – это тот человек, на которого можно опереться. И он их не подвел.
Прощание с Виктором Ильяшенко состоится в селе Садки Дубовского района.
Фото Андрей Гимбатов t.me