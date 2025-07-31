Кафе в Волгограде дважды закрывали из-за нарушений СанПиН

В Волгограде дважды на 2 недели закрывалось кафе, где Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм. По данным ведомства, в ходе выездной проверки на предприятие общественного питания ИП ИП Эшчановой Н.К., расположенного на Шоссе Авиаторов, 15, были установлены следующие факты. В частности, помещения для обработки овощей не были оборудованы горячим и холодным водоснабжением; использованная и чистая посуда находились вместе, отсутствовали технико - технологические карты на изготавливаемую продукцию. Кроме того, персонал не проходил медосмотр, включая проверку на туберкулез, а в кафе личные вещи и спецодежда хранились не в отдельных зонах.
В связи с выявленными нарушениями решением Дзержинского районного суда ИП Эшчанова Н.К. была привлечена к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия сроком на 14 суток. Однако мероприятия по устранению нарушений предприниматель не провела, в результате кафе повторно закрывали на 14 суток.
Только после этого деятельность кафе была приведена в соответствии с нормами СанПиН.
Фото V102.RU (архив)