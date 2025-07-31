Прокуратура следит за ситуацией с задержкой поездов под Волгоградом

Сотрудники Южной транспортной прокуратуру контролируют ситуацию в связи с задержкой поездов в Волгоградской области из-за атаки БПЛА, передает V102.RU.

- Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, 31 июля в результате повреждения тяговой подстанции на станции Канальная Приволжской железной дороги в Волгоградской области движение поездов приостановлено, имеются задержки.

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области задерживаются три поезда: №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородного поезда №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов.

- Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 июля в Волгоградской области силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА. Глава региона сообщил о ликвидации последствий.

Фото из архива V102.RU