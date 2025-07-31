Дошли до уровня нулевой терпимости: в Волгограде покончат с ночными загулами в центре города





В Волгограде утро 30 июля оказалось бодрым для областных и городских чиновников. Как сообщает ИА «Высота 102», на встревоженный вид многих из них обратили внимание журналисты во время смотра новых автобусов. По данным источника информагентства, рабочий день губернатор Бочаров начал накануне с острой для многих рядовых горожан темы – ночных загулов громких компаний.

В течение дня обеспечение покоя волгоградцев глава Волгоградской области также обсудил с начальником регионального ГУ МВД России Дмитрием Свиновым.

– Уже достаточно длительное время жители Волгограда не перестают жаловаться на ночные загулы под окнами. Сообщения с такими жалобами регулярно появляются и, конечно, попадают в поле зрения, в том числе, и руководителя региона. Больше всего жалоб, как известно, поступает от жителей Центрального района Волгограда. Особенно – от волгоградцев, проживающих в многоквартирных домах на улице Чуйкова. Последнее такое сообщение переполнило чашу терпения и силовиков, и чиновников. Тему поднял сегодня на встрече с Дмитрием Свиновым Андрей Бочаров, – сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации региона.

Отметим, что речь идет о случаях, когда нередко под окнами домов в ночное время компании на машинах включают громко музыку, поют, танцуют, нарушая общественный покой, а также о любителях дрифтовать на городских дорогах.

По данным собеседника информагентства, 30 июля можно называть теперь днем, когда и правоохранители и представители органов власти дошли до уровня нулевой терпимости по отношению к нарушителям порядка.

– Принципиальная позиция Андрея Бочарова заключается в том, что добропорядочные волгоградцы должны ощущать себя в безопасности, проживать в комфортных условиях. Эту позицию полностью разделяет и руководитель Главка МВД Дмитрий Свинов. От слов уже вечером накануне правоохранители приступили к конкретным действиям, – подытожил источник ИА «Высота 102».