Водитель заживо сгорел в кабине грузовика в Волгоградской области





Два грузовика столкнулись на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне на 467 км автодороги неустановленный водитель, управляя грузовиком «ДАФ», в состоянии неуправляемого заноса выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «МАЗ-437143». Грузовик «ДАФ» двигался из Камышина в Саратова.

После удара по инерции автомобиль «ДАФ» съехал кювет, перевернулся и загорелся. В результате происшествия неустановленный водитель автомобиля «ДАФ» сгорел в кабине автомобиля. Водителю автомобиля «МАЗ» на месте была оказана разовая медицинская помощь.



