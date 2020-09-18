Резня в полночь: в парке «Волжский» ранили волгоградскую студентку

Происшествия 18.09.2020 10:57
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18.09.2020 10:57
Ножевое ранение 20-летняя студентка 3 курса одного из волгоградских вузов получила накануне, сообщает ИА «Высота 102». Нападение на девушку произошло в парке «Волжский» около 12 часов ночи. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, сейчас идет розыск преступника, которому удалось скрыться.
Приметы : славянской внешности, на вид 35-40, рост 175-180см, среднего телосложения. Был одет: одежда темного цвета, на голове кепка, на лице щетина, угревая сыпь.
Очевидцев произошедшего, а также всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, полицейские просят сообщить в дежурную часть по телефону «02».
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