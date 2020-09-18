Резня в полночь: в парке «Волжский» ранили волгоградскую студентку

Ножевое ранение 20-летняя студентка 3 курса одного из волгоградских вузов получила накануне, сообщает ИА «Высота 102». Нападение на девушку произошло в парке «Волжский» около 12 часов ночи. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, сейчас идет розыск преступника, которому удалось скрыться.

Приметы : славянской внешности, на вид 35-40, рост 175-180см, среднего телосложения. Был одет: одежда темного цвета, на голове кепка, на лице щетина, угревая сыпь.

Очевидцев произошедшего, а также всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, полицейские просят сообщить в дежурную часть по телефону «02».







