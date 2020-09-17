Экономика

Суд обязал компанию заключить договор с «Управлением отходами»

Экономика 17.09.2020 09:01 Новости компаний
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17.09.2020 09:01 Новости компаний


Прокуратура Дзержинского района г. Волгограда обратилась в суд с требованием понудить Волгоградскую компанию заключить договор с ООО «Управление отходами - Волгоград» на обращение с ТКО, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Регоператора.
Несмотря на действующие требования законодательства к юридическим лицам, регламентирующие правила обращении с отходами, компания 1,5 года уклонялась от легализации образуемых ТКО, чем оказывала негативное воздействие на здоровье неопределенного круга лиц и окружающую среду.
В суде было установлено, что компания была уведомлена о необходимости заключить договор, о чем сообщила в письме в адрес Регоператора 4 декабря 2019 года. 
Но в течение последующих 7 месяцев заявка и необходимые для расчета платы сведения в адрес «Управление отходами - Волгоград» не поступили.
Рассмотрев доводы прокуратуры, суд вынес решение обязать уклонявшуюся от оформления договора компанию заключить договор в письменном виде с Региональным оператором в трехмесячный срок. Неисполнение решения может обернуться для уклонявшейся организации крупным штрафом. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.
Следует отметить, что во многих регионах России уже сформировалась судебная практика по понуждению юридических лиц и предпринимателей к заключению договоров с Регоператором, в том числе с участием надзирающих и контролирующих органов. Судебная инстанция, фактически подтверждает обязанность «уклонистов» легализовать свои потоки ТКО.
Также Регоператор вправе взыскать с «уклонистов» стоимость оказанных услуг за весь период работы, если сброс ТКО осуществлялся на площадки общего пользования. 
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, до дня заключения договора с Региональным оператором в письменном виде услуга по обращению с ТКО оказывается в соответствии с типовым договором и подлежит оплате по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу на услугу Регионального оператора.

 
Справка:
Юридические лица обязаны заключить договор с Региональным оператором по обращению с ТКО по адресу г. Волгоград, ул. Коммунистическая д. 40, 7 этаж (здание ПАО  «Сбербанк», вход со стороны Блока Б).
Дополнительная информация находится в разделе «Потребителям» сайта uo34.ru. Там же можно ознакомиться с шаблонами договоров и необходимым перечнем документов. Единый номер регионального оператора 8 (8442) 23-23-23.

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