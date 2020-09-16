



За неуплату зарплаты в сумме около 1 млн рублей возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы из Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, по данным следствия, с весны прошлого года и по настоящее время зарплаты не получали 17 сотрудников компании. При этом деньги на счетах организации были. Изъятые в рамках расследования бухгалтерские документы свидетельствуют о том, что гендиректор исправно рассчитывался с поставщиками и подрядчиками, оплачивал налоги, выполнял свои обязательства по гражданско-правовым договорам.

Следователи устанавливают также иных лиц, возможно пострадавших от действий недобросовестного работодателя. Предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Кировского района.

По данным информагентства, уголовное дело возбуждено в отношении руководителя компании «Волгапросвет».















