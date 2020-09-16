Коррупция под «крышей»: начальника УФСБ по Волгоградской области пригласили посетить Китай-города





Фото притока Иловли - засохшей реки Бердия опубликовал на своей странице в социальной сети политолог и активист ОНФ Константин Глушенок. Как сообщает ИА «Высота 102», важнейшей причиной деградации рек донского бассейна названа неконтролируемая деятельность так называемых "Китай-городов" - обширных тепличных плантаций, где варварски уничтожая все живое вокруг выращивают овощи.

"Имеется в виду и применение непонятных химикатов и гербицидов, чудовищное засорение земель разного рода отходами, ну и, конечно же, неконтролируемый забор воды из рек донского бассейна.

Можно для примера взять многострадальный Городищенский район и огромный массив теплиц на границе с Иловлинским районом на берегу Сакарки.

Арендатором земель сельхозназначения является некто Канавин, имеющий отношение к Росреестру, в земле фиксируется повышенное содержание нитратов, вода в реке воду напоминает мало, а "миницивилизация", существующая внутри теплиц, вызывает оторопь даже у видавших виды людей. Продукция, производимая здесь идёт по "левым" документам потребителю мимо учёта, контроля качества, налогообложения. И это несмотря на целую кучу контролирующих органов.

И эта зараза поразила Городищенский, Иловлинским, Дубовский и другие районы области.

Как такое возможно?

А возможно это прежде всего потому, что практически каждый из этих объектов просто не может существовать без "крыши".

Пользуясь случаем, обращаюсь к начальнику Управления ФСБ по Волгоградской области Голдобину И. В.: "Уважаемый Игорь Валерьевич, поверьте, эти объекты достойны Вашего личного посещения. Думаю, возникнет много вопросов, в том числе и к Вашим непосредственным подчинённым. А нехитрые мероприятия позволят выявить интереснейшие коррупционные взаимодействия", - написал Константин Глушенок и добавил, что активисты ОНФ намерены продолжить исследование "чудес в земельных отношениях на территории Городищенского района".



