Политика 15.09.2020 13:34
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15.09.2020 13:34
Все женские консультации Волгоградской области должны стать современными. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Волжский. По информации пресс-службы администрации области, новость губернатор огласил в ходе осмотра больницы имени С.З. Фишера, где в конце прошлого года первых пациенток приняло подразделение, созданное на месте пустующего актового зала площадью 500 кв. метров.
Глава региона отметил, что эта женская консультация - пилотный образец для обновления всей сети профильных медучреждений: «В Волжском создан один из лучших центров для будущих родителей, мы получили яркий пример современной консультации. Ознакомившись с его работой, мы окончательно приняли решение о создании отдельной госпрограммы по модернизации всех женских консультаций Волгоградской области. Они должны отвечать всем современным стандартам. Необходимо проанализировать до конца года состояние и местоположение подобных учреждений и предложить варианты решения этой задачи».
Также губернатор побывал в «зеленой», «желтой» и «красной» зонах центра экстренной помощи больницы имени Фишера. Здесь завершилась комплексная модернизация, выполнено разделение потоков по стандартам мировых клиник и установлено передовое оборудование.
«Мы продолжаем реализацию государственной программы развития Волжского как центра всего Заволжья, один из крупнейших проектов — модернизация больницы Фишера, создание на ее базе современного лечебного заведения третьего уровня. Наши планы на 2020 год выполняются: завершено обновление приемного отделения, продолжаем работу по созданию сердечно-сосудистого центра для всего Заволжья. До конца текущего года полностью оснастим его оборудованием и обеспечим специалистами для оказания высокотехнологичной помощи в больнице Фишера», - подчеркнул Андрей Бочаров.
По словам губернатора, следующим шагом станет капремонт еще двух корпусов больницы имени Фишера: уже завершается проектирование реконструкции семиэтажного здания, затем начнется подготовка документации для ремонта девятиэтажного корпуса. Полностью все работы, включая благоустройство территории и запуск вертолетной площадки, планируется выполнить в течение ближайших двух лет.
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