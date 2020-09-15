Общество

Вы что творите?: в Волго-Ахтубинской пойме важную дорогу закрыли платным шлагбаумом

Общество 15.09.2020 12:17
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15.09.2020 12:17



Садоводы сразу четырех СНТ, уже почти 40 лет существующих в районе Краснослободска, оказались лишены на их же средства укрепленной дороги, после того, как она оказалась в бессрочном пользовании ГБУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Теперь здесь шлагбаум, а мост, в который СНТ также вкладывали средства, сурово перекрыт бетонным блоком. Проезд платный. Охранник требует по 120 рублей с машины и еще по 60 рублей с каждого пассажира. Таким образом природный парк оберегает территорию под названием «Зеленая стоянка «Бакалда».


На многочисленные запросы представителей СНТ (болезненный вопрос касается около 1200 человек, а также жителей бывшего хутора Хитрый) власти отвечают, что в целях организации рекреационной деятельности природного парка сквозной проезд через участки на землях особо охраняемых территорий не предусмотрен. «В соответствии с приказом №2497 проезд к СНТ «Колос», «Проектировщик», «Культурник» и «Кинотехник» осуществляется по грунтовой дороге, следующей от п. Вторая Пятилетка мимо туристической базы «Нефтяник». Движение к указанным СНТ по иным накатанным дорогам, в том числе расположенным на земельных участках, находящихся в собственности Волгоградской области, не допускается», - пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.  

Грунтовая дорога, по которой действительно можно худо-бедно проехать к СНТ, доступна только в сухой период. В распутицу по ней ездить невозможно, а во время половодья грунтовка и вовсе скрывается под водой на глубине до двух метров. Тогда единственный путь к СНТ - через тот самый объезд, который сейчас перекрыт шлагбаумом. Дачники согласны, что наводить порядок на территории природного парка надо, но нарушать при этом права людей на доступ к собственности неправильно. По мнению председателей СНТ, рекреационную зону вполне можно было отгородить, не захватывая необходимую дачникам и хуторянам дорогу. Еще один предложенный вариант - строительство небольшого моста через ерик, чтобы дачники могли ездить напрямую, никому не мешая, власти «отмели», так как возведение новых хозяйственных объектов на особо охраняемой природной территории запрещено. 
«Что же творится? Здесь большинство садоводов проживают постоянно. Если бы ту дорогу, которую заливает во время половодья, сделали пригодной для проезда в любое время года, то не было бы вопросов. Но об этом никто не думает», - говорят председатели СНТ. В администрации Среднеахтубинского района дачников заверяют, что во время паводка и распутицы проезд к садоводческому массиву через шлагбаум будет безвозмездным, на основе пропускного режима. Но речь идет только о ближайшей осени и весне. Как утверждают председатели СНТ, потом проехать через закрытую территорию природного парка на автомобилях будет нельзя ни при каких обстоятельствах. Поэтому сейчас дачники бьют тревогу и просят власти решить вопрос, не ущемляя ничьи права. Подробности ситуации - в видеоматериале ИА «Высота 102». 


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