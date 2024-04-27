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Лазарев, стрит-арт и аргентинское танго: куда сходить в Волгограде в первые майские праздники

Общество 27.04.2024 19:47
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27.04.2024 19:47


Несмотря на отмену ежегодных мероприятий и традиционной демонстрации, приуроченных к Празднику Весны и Труда, в первые майские выходные для жителей и гостей Волгограда подготовили насыщенную программу мероприятий. В конце апреля и начале мая желающие смогут посетить в Волгограде десяток выставок, спеть вместе с Сергеем Лазаревым и насладиться живой музыкой саксофона в ритме танго. Самые интересные мероприятия ИА «Высота 102» собрало в первомайской афише. 

27 мая

Предпраздничный вечер можно провести в стиле «аргентинского танго», посетив в 18:00 концерт волгоградского саксофониста Павла Новикова-Растопнина в старинном подземелье «Старой Сарепты». Всех гостей ожидает приглушенный свет, мерцание свечей, невероятная акустика и завораживающие звучание саксофона. Забронировать или купить билеты онлайн вы сможете на сайте музея-заповедника. Стоимость билета – 400 рублей. 

Для любителей комедийного жанра в этот же вечер в Доме офицеров в 19:00 состоится пьеса «Плохие парни». Главную роль в комедии сыграет актер театра и кино Андрей Носков. Цена билета варьируется от 1000 до 2500 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте «Дома офицеров».


28 мая 

В первый выходной день Волгоградский планетарий на улице Гагарина, 14 приготовил для волгоградцев в 14:00 полнокупольную программу «В глубинах космоса & космическая история России». Мероприятие погружает зрителя в будущее – на уроке в лунном классе расскажут об освоении космического пространства во Вселенной. В процессе вам  наглядно покажут принцип работы многоступенчатой ракеты и теорию космического полета Циолковского, а также о ракеты Р-7 Королева и первого спутника, поэтапно рассказывая о развитии космических технологий. 

Посетить программу можно всем желающим за 350-400 рублей. Оплатить ее также можно всем владельцам «Пушкинской карты». 

В 16:00 на базе Областного краеведческого музея 28 апреля пройдет экскурсия, в ходе которой посетители смогут познакомиться с историей и природой региона. Экскурсию проводят по предварительной записи по одному из телефонов: +7 (8442) 38-84-39 или +7 (8442) 38-84-37. Стоимость билета 250-450 рублей. 


Волгоградский Музтеатр по улице Чуйкова, 4 приглашает в воскресенье в 17:00 всех ценителей искусства на мюзикл «В джазе только девушки». История, когда-то известная по одноименному кинофильму с Мерлин Монро в главной роли, теперь будет представлена на волгоградской сцене в жанре мюзикл. Узнать все подробности можно на сайте театра. 

Драматический театр по адресу Советская, 3 жителям города Волжский представит в 18:00 эксцентричную комедию с переодеванием «Мамуля». Это история о незаурядных жизненных ситуациях героини пьесы по имени Нина. 

Для волгоградской молодежи на концертной площадке «Кроп Арена», расположенной на улице Краснознаменская, 3а, выступит в 20:00 исполнитель GSPD. Артист споет как старые хиты, так и представит новые песни. Цена билета составляет 1199 рублей. 

29 апреля

Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает в 09:00 на экскурсию «Сталинградский привал». Программа посвящена 80-летию Победы в Сталинградской битве и рассказывает о фронтовых верстах советского солдата, дошедшего до Берлина и водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Стоимость – 1000 рублей. 


В Волгограде 29 апреля вы сможете ознакомиться с местным стрит-артом на масштабной экскурсии «Стрит-арт: уличное искусство Волгограда» в любое удобное (каждый час по записи) для вас время. Экскурсоводы обещают познакомить с работами самых ярких волгоградских художников. В первую очередь мероприятие будет интересно тем, кто еще не знаком с культурой улиц. Однако, цена билета для многих может кусаться – 6 тысяч рублей. Перед началом экскурсии организаторы убедительно просят одеть удобную обувь, поскольку активная пешая прогулка будет составлять от 3-х до 4-х часов. 

На главной высоте России, Мамаевом кургане, в 14:00 пройдет групповая экскурсия по всей территории комплекса. Гости в процессе узнают о боях, которые разгорались здесь в дни Сталинградской битвы, и погрузятся в атмосферу тех драматичных событий. Стоимость посещения – 1500 рублей. 

В 19:00 в «Экспоцентре» пройдет концерт исполнителя хитов «Снег в океане», «Так красиво», «Шепотом», «Прости меня» Сергея Лазарева. Приобрести билеты можно на официальном сайте певца. Предупреждаем, развлечение не из дешевых – от 5 до 9 тысяч рублей. 


30 апреля 

Для малышей в Волгоградском областном театре кукол пройдет спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» в 18:00. Трогательное приключение маленькой девочки понравится как детям, так и их родителям. Подробнее о сеансе можно узнать на официальном сайте кукольного театра. 

В преддверии 1 Мая в краеведческом музее в этот день пройдет лекция «Первомай в Цирицыне». Окунуться в историю праздника, узнать, что такое «маевка», и как проходили первые демонстрации в нашем городе, посетители смогут всего за 150 рублей. Мероприятие проводится по предварительной записи по одному из телефонов: +7 (8442) 38-84-39 или +7 (8442) 38-84-37.

Праздничный концерт, посвященный Великой Отечественной войне в исполнении Волгоградского духового оркестра пройдет в 16:00 на сцене «Волгоградконцерт» по улице Чуйкова, 4а. Прозвучат такие военные песни, как «А за окном», «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Катюша». 

В 18:00 Волжский драматический театр покажет на сцене знаменитую фантасмагорию Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 


1 мая

В 11:00 пройдет спектакль на базе планетария, основанный на реальных событиях, по мотивам одноименной повести волгоградского писателя Виктора Дроботова. История расскажет о маленьких мальчишках села Вербовка Сталинградской области во время Великой Отечественной войны, которые в партизанских отрядах борются с гитлеровскими захватчиками. Главная особенность спектакля – все действие происходит в военной палатке. Стоимость спектакля – 600 рублей. 

Молодежный театр 1 мая в 12:00 и 14:00 покажет на своей сцене классический сюжет сказки Шарля Перро «Кот в сапогах». Взглянуть по-новому на уже давно полюбившегося всем героя можно будет всего за 300 рублей. 

В Царицынской опере в 17:00 прозвучат самые яркие композиции наших соотечественников Исаака Дунаевского и Александры Пахмутовой. Организаторы концерта обещают, что этот вечер принесет приятные и незабываемые впечатления. 

Пешеходную экскурсию по историческому центру Волгограда приглашают посетить в областном краеведческом музее. Экскурсия начнется от здания царицынской Земской управы, пройдет по историческим улицам города, а закончится на смотровой площадке старинной пожарной каланчи, где гости полюбуются панорамой города и видом реки Волги.


Фото: V102.RU

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