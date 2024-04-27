Высокого мужчину без пальцев и зубов десятые сутки ищут в Волгограде

Жителей Волгограда просят оказать содействие в поисках 50-летнего мужчины, который 18 апреля вышел из дома в Дзержинском районе и пропал. Осложняет ситуацию тот факт, что пропавший страдает тяжелым заболеванием.

По информации поисково-спасательного отряда «Сармат», пропавшего зовут Чирков Максим Юрьевич. У волгоградца, сообщают поисковики, есть яркие отличительные приметы.

Так, на обеих руках пропавшего частично нет пальцев. Он высокого роста – 190 см. Также частично отсутствуют зубы, а на теле имеются татуировки. Мужчина был одет в синие джинсы, темную куртку и темную кепку.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения волгоградца, просят сообщать информацию по телефонам: Полиция: 8 (8442) 93 74 53; 8 (8442) 74 07 71, 02 или 102. Дежурные службы поисково-спасательного отряда: 8 (8442) 459-400, 8 (958) 111-49-11.

Фото: ПСО «Сармат» / t.me