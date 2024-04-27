Юношеская сборная РФ победила Гану и Казахстан в турнире УЕФА в Волгограде





Юношеская сборная России по футболу в возрастной категории до 16 лет одержала две победы на турнире развития УЕФА, который в эти дни проходит в Волгограде. Россияне обыграли соперников из Ганы и Казахстана и после двух туров единолично лидируют, сообщает V102.RU. Юношеская сборная России по футболу в возрастной категории до 16 лет одержала две победы на турнире развития УЕФА, который в эти дни проходит в Волгограде. Россияне обыграли соперников из Ганы и Казахстана и после двух туров единолично лидируют, сообщает V102.RU.

Отыгралась ганская сборная во втором туре, неожиданно разгромив сербскую команду со счетом 5:1. Отыгралась ганская сборная во втором туре, неожиданно разгромив сербскую команду со счетом 5:1.





А вот юношам из российской сборной было не так просто в противостоянии с командой из Казахстана. Игровое преимущество на протяжении почти всего матча оказалось на стороне хозяев, но при этом забить соперникам оказалась нелегкой задачей. Захар Чушкин приложился со штрафного в первом тайме — мяч прилетел в перекладину. Хотя вскоре хозяевам удалось добиться своего. Даниил Тушич с правого края совершил рывок и прострелил в центр, где расторопнее всех оказался все тот же Чушкин, мастерски отправивший игровой снаряд в сетку сквозь плотную оборону, в результате чего Захар вывел свою команду вперед. А вот юношам из российской сборной было не так просто в противостоянии с командой из Казахстана. Игровое преимущество на протяжении почти всего матча оказалось на стороне хозяев, но при этом забить соперникам оказалась нелегкой задачей. Захар Чушкин приложился со штрафного в первом тайме — мяч прилетел в перекладину. Хотя вскоре хозяевам удалось добиться своего. Даниил Тушич с правого края совершил рывок и прострелил в центр, где расторопнее всех оказался все тот же Чушкин, мастерски отправивший игровой снаряд в сетку сквозь плотную оборону, в результате чего Захар вывел свою команду вперед.

В матче открытия в первой встрече сборная Сербии оказалась сильнее сверстников из Казахстана - игра закончилась со счетом 4:0. Юношеской сборной России предстояло стартовать поединком с оппонентами из Ганы. Игра на поле «Зенита» особого ажиотажа не вызвала — поддержать хозяев пришли несколько десятков болельщиков, в основном - дети и подростки.Уже на 4-й минуте россияне открыли счет в результате гола флангового полузащитника Вадима Шилова. Удвоил преимущество на 31-й минуте нападающий Даниил Киселев с пенальти. И почти сразу же был установлен разгромный результат. Футболист Академии московского «Спартака» Захар Чушкин, находясь в центре штрафной, технично переправил мяч в ворота, не оставив шансов ганскому голкиперу на спасение.3:0 - такой счет был к перерыву, и мало кто сомневался в итоговой победе российской сборной. Но гости во второй половине заметно добавили и воспользовались расслабленностью в действиях подопечных Станислава Коротаева, заранее уверовавших в свой успех. Эрнест Офори на 65-й минуте из-за штрафной нанес точный удар в верхний угол ворот. Вратарь Александр Темиров был бессилен перед мощным выстрелом, а африканские спортсмены сократили отставание, однако на большее их не хватило. Хозяева в итоге победили со счетом 3:1 и сделали первую весомую заявку на победу в турнире.В дальнейшем ход встречи контролировали российские юноши, которых заметно подводила реализация собственных моментов. Во второй половине Даниил Киселев забил с близкого расстояния, однако до этого судьи зафиксировали офсайд и гол был отменен. Трибуны скандировали: «Россия, Россия!», заряжая футболистов на атаки. Юные болельщики призывали поскорее выпустить на поле автора гола в матче с Ганой Вадима Шилова и тот появился на замену во втором тайме, усилив игру хозяев.Российская сборная довела дело до второй итоговой победы со счетом 1:0 и после двух туров с шестью очками лидирует в турнире. У Ганы и Сербии, с которой России предстоит встретиться в третьем поединке завтра, 28 апреля, в 16-30 ч. на «Зените», по три балла. В 11-00 ч. в этот день на стадионе ВГАФК сыграют Казахстан с Ганой.К слову, футболисты проводили время не только на поле. Между матчами российская команда в полном составе посетила Мамаев Курган, застала смену Почётного караула в зале Воинской Славы и поднялась к монументу «Родина-мать зовёт!».