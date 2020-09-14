Общество

Зарплаты получают, штаны протирают: почетный президент РФС оценил ситуацию с отменой матча «Ротор»- «Краснодар»

Общество 14.09.2020 17:33
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14.09.2020 17:33


Здоровые, не зараженные коронавирусом футболисты «Ротора» должны были выйти на поле «Волгоград Арены» и сыграть матч с «Краснодаром». Так считает почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, Вячеслав Колосков заявил, что «если есть боеспособный состав, то надо играть, а то футболисты сидят на скамейке, штаны протирают, зарплаты получают, а не играют, поэтому считаю, что те, кто здоров - должны играть». 
«Не знаю последнего регламента, но моя позиция давно высказана: есть в заявке 25 футболистов, семь из них заболели, остается 18 игроков, вот пусть они и играют, если они, конечно, чистые. Почему надо засчитывать поражение?» - приводит ТАСС слова Колоскова. Как известно, в ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет РФС должен присудить «Ротору» техническое поражение, так как  регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. 
Напомним, скандал произошел в воскресенье 13 сентября. Матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между ФК «Ротором» и «Краснодар» был отменен. Незадолго до назначенного времени старта игры оперштаб  РПЛ официально заявил, что Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится», - уведомили в РПЛ. К тому времени болельщики уже собрались у спортивной арены, чтобы поболеть за свои команды. 
Напомним, 12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие игроки были изолированы от команды. 13 сентября остальные члены «Ротора» прошли повторное тестирование, были выявлены новые случаи заболевания. 
Следующая игра «Ротора» намечена на 19 сентября. Волгоградская команда должна встретиться с «Ростовом». «Эта игра наверняка состоится, вот только каким составом мы отправимся в гости, пока совершенно неизвестно», - отмечают в областном спорткомитете.

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