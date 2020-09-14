В Волгограде к скотомогильнику "Горпитомника" возникли вопросы





Нарушения при утилизации биологических отходов выявлены в МКУ "Горпитомник". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.

Установлено, что находящаяся в оперативном управлении биотермическая яма не соответствует требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Так, рядом с ямой отсутствует помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов, а установленный над ямой навес не соответствует нормам.

В адрес администрации Волгограда и МКУ "Горпитомник" прокуратурой были направлены преставления об устранении выявленных нарушений. Так как меры не были приняты, то надзорное ведомство обратилось в суд с требованием к учреждению о приведении скотомогильника в соответствие с требованиями действующего законодательства. Суд в Волгограде требование прокуратуры удовлетворил.

Напомним, что весной текущего года на заседании Волгоградской городской думы было объявлено о ликвидации МКУ "Горпитомник". Отлов и содержание безнадзорных собак в Волгограде тогда было поручено МБУ "Северное". Отмечалось, что муниципального казенного предприятия "Горпитомник" не функционирует с 2018 года.

Деятельность прекратившего существование МКП "Горпитомник" была связана с криминальным скандалом. Экс-директор предприятия Константин Епифанов в феврале текущего года был осужден на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима за махинации с отчетными документами и выделенными на отлов собак бюджетными деньгами.



