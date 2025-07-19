В Волгограде ужесточат запрет на использование электросамокатов





В Центральном районе Волгограда власти решили ужесточить запрет на использование электросамокатов. В настоящее время ограничения затрагивают лишь отдельные зоны, определённые чиновниками на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» и мемориального комплекса «Мамаев курган», однако мэрия планирует конкретизировать и расширить границы свободных от СИМ пространств. Проект соответствующего постановления опубликован городской администрацией.

Согласно документу, ограничения на проезд с использованием электросамокатов предлагается распространить не на отдельные участки, как это было сформулировано ранее, а на всю охраняемую территорию объектов , в границах, определённых облкультнаследием.

Сейчас постановление проходит согласования. В случае утверждения, нововведение должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о завершении разработки департаментом городского хозяйства администрации Волгограда порядка эвакуации электросамокатов, брошенных на улицах города. Соответствующими полномочиями было наделено МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда».