Происшествия

Бастрыкин заинтересовался волгоградским мотоклубом после травмирования ребёнка

Происшествия 19.07.2025 08:23
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19.07.2025 08:23


В Волгограде по поручению Александра Бастрыкина региональное следственное управление проводит предварительную проверку работы местного мотоклуба, где травмировался 13-летний школьник. Мать мальчика обратилась к председателю СК России с просьбой помочь в наказании виновных в произошедшем лиц.

- В июле текущего года мальчик упал с мотоцикла, получив телесные повреждения. При этом медицинскую помощь ему не оказали. Отмечается, что до начала обучения инструктаж по технике безопасности несовершеннолетнему не проведен. Обращение к руководству клуба результатов не принесло, мер реагирования до настоящего времени не принято, - говорится в сообщении Следкома.

Отметим, по итогу предварительного расследования СУ СК России по Волгоградской области предстоит направить в Москву доклад о промежуточных, а затем и об окончательных результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следственного органа.

Фото: Следком

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