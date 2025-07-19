Бастрыкин заинтересовался волгоградским мотоклубом после травмирования ребёнка





В Волгограде по поручению Александра Бастрыкина региональное следственное управление проводит предварительную проверку работы местного мотоклуба, где травмировался 13-летний школьник. Мать мальчика обратилась к председателю СК России с просьбой помочь в наказании виновных в произошедшем лиц.

- В июле текущего года мальчик упал с мотоцикла, получив телесные повреждения. При этом медицинскую помощь ему не оказали. Отмечается, что до начала обучения инструктаж по технике безопасности несовершеннолетнему не проведен. Обращение к руководству клуба результатов не принесло, мер реагирования до настоящего времени не принято, - говорится в сообщении Следкома.

Отметим, по итогу предварительного расследования СУ СК России по Волгоградской области предстоит направить в Москву доклад о промежуточных, а затем и об окончательных результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следственного органа.

Фото: Следком