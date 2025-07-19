



В Волгоградской области ГБУЗ «КССМП» объявило о приобретении 100 автомобилей скорой медицинской помощи. Специализированные транспортные средства будут закуплены в лизинг на 13 месяцев.

Согласно проектно-сметной документации, поставщик, отобранный по итогу открытого аукциона, должен передать волгоградским медикам 92 автомобиля класса Б, предназначенных для фельдшерских бригад и оснащённых дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, электрокардиографом, оборудованием для инфузий, кислородным баллоном, системами иммобилизации.

Ещё восемь автомобилей будут относиться к классу С и предназначены для реанимационных мероприятий. Они должны быть оборудованы дополнительными средствами диагностики.

Отметим, поставка автомобилей состоится в течение нескольких месяцев после подписания контракта. На эти цели из бюджета выделено 784,4 млн рублей.