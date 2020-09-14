Экономика

Россельхозбанк поддержит участников рынка газомоторного топлива в Волгоградской области

Экономика 14.09.2020 11:06
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14.09.2020 11:06


Министерством энергетики РФ Волгоградская область определена как область приоритетного развития рынка газомоторного топлива.
Волгоградским филиалом АО «Россельхозбанк» инициировано участие в работе межведомственной группы по развитию рынка газомоторного топлива в Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На заседании обсуждались вопросы по установке газового оборудования на автотранспорт, а также вопросы по предоставлению документов для оформления субсидий юридическим лицам и ИП, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Со стороны Банка были озвучены программы кредитования для участников рынка газомоторного топлива. 
В настоящее время в Волгоградской области уже работают 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 1 передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ). В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 4 АГНКС. В 2021 году – 6 АГНКС.
До конца 2024 г. на территории Волгоградской области планируется довести количество АГНКС до 40 ед. и увеличить количество транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива в период с 2020 г до 2024 г. на 5200 ед.
«Рост использования природного газа на автомобилях и других видах транспорта, безусловно, окажет положительное влияние на снижение расходов населения и бизнеса, а также на окружающую среду. В рамках программы развития газомоторного топлива Россельхозбанк предлагает финансовую поддержку как физическим лицам, так и юридическим для установки оборудования газомоторного топлива, а также на развитие инфраструктуры данного перспективного направления», – отметил заместитель директора Волгоградского регионального филиала Россельхозбанка Михаил Широков.

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