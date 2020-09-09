Волжский трубный завод признан лучшим экспортером ЮФО в сфере промышленности

Экономика 09.09.2020 16:06 Новости компаний
0
09.09.2020 16:06 Новости компаний
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), второй год подряд стал победителем регионального этапа Всероссийской премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» в Южном федеральном округе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, главными конкурсными критериями при определении победителей были объем отгруженной за рубеж товарной продукции, динамика экспортных поставок и другие достижения в развитии экспорта за предыдущий год.
По итогам 2019 года предприятие обеспечило окопо 70% всего экспорта в рамках группы ТМК и 25% всего российского экспорта стальных труб. География экспорта ВТ3 включает в себя 35 стран мира. В номенклатуре экспортных поставок выросла доля высокотехнологичной продукции ВТЗ, в частности, труб с премиальными высокогерметичными резьбовыми соединениями разработки ТМК. Также в 2019 году на экспорт впервые были отправлены обсадные грубы из нержавеющей стали 13 Сr (13 Хром).
«ВТЗ продолжает укреплять лидирующие позиции в поставках продукции на зарубежные рынки. Это вторая победа подряд в окружном этапе премии, что позволяет предприятию вновь номинироваться на следующий — федеральный этап. Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией коронавируса, и благодаря работе в составе ТМК мы рассчитываем и в дальнейшем поддерживать и развивать наши экспортные направления, особенно за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции и инновационных трубных решений», — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Всероссийская премия «Экспортер года» ежегодно присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. За время работы в составе ТМК ВТЗ шесть раз становился лучшим предприятием в России по экспортным показателям.
Справка. Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Завод производит более 800 типоразмеров труб, в том числе бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. На предприятии работают более 10 тыс. человек.
Реклама
Волгоградское отделение Сбербанка и «Сбербанк Факторинг» реализовали экспортный проект в регионе09.09.2020 14:13
Экономика 09.09.2020 14:13
На предприятиях группы «НИКОХИМ» проходят конкурсные состязания профессионального мастерства09.09.2020 13:12
Экономика 09.09.2020 13:12
«Волгоградоблэлектро»: 50-лет со дня основания08.09.2020 08:13
Экономика 08.09.2020 08:13
В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской области07.09.2020 19:55
Экономика 07.09.2020 19:55
В два раза больше предпринимателей выбирают ВТБ07.09.2020 11:03
Экономика 07.09.2020 11:03
«ЕвроХим-ВолгаКалий» начал обкаточные испытания нового автомобильного путепровода07.09.2020 10:26
Экономика 07.09.2020 10:26
Все лучше и лучше: Росстат зафиксировал увеличение доходов жителей Волгоградской области06.09.2020 21:43
Экономика 06.09.2020 21:43
Сбербанк сообщил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies06.09.2020 09:58
Экономика 06.09.2020 09:58
Волгоградская молодежь мается без работы04.09.2020 21:41
Экономика 04.09.2020 21:41
Предприниматели Поволжья могут сэкономить время с помощью новой онлайн-кассы Сбербанка и «Эвотор»04.09.2020 17:41
Экономика 04.09.2020 17:41
Все больше партнёров присоединяется к новому сервису кредитования Сбербанка в Волгоградской области03.09.2020 19:55
Экономика 03.09.2020 19:55
ВТБ запускает сезонный вклад с доходностью до 5%03.09.2020 16:21
Экономика 03.09.2020 16:21
Стимул есть: пандемия не помешала нацпроекту «Жилье и городская среда» в Волгоградской области03.09.2020 15:03
Экономика 03.09.2020 15:03
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режиме03.09.2020 14:15
Экономика 03.09.2020 14:15
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и Капкинка03.09.2020 10:43
Экономика 03.09.2020 10:43
Реклама