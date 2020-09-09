Волжский трубный завод признан лучшим экспортером ЮФО в сфере промышленности





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), второй год подряд стал победителем регионального этапа Всероссийской премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» в Южном федеральном округе.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, главными конкурсными критериями при определении победителей были объем отгруженной за рубеж товарной продукции, динамика экспортных поставок и другие достижения в развитии экспорта за предыдущий год.

По итогам 2019 года предприятие обеспечило окопо 70% всего экспорта в рамках группы ТМК и 25% всего российского экспорта стальных труб. География экспорта ВТ3 включает в себя 35 стран мира. В номенклатуре экспортных поставок выросла доля высокотехнологичной продукции ВТЗ, в частности, труб с премиальными высокогерметичными резьбовыми соединениями разработки ТМК. Также в 2019 году на экспорт впервые были отправлены обсадные грубы из нержавеющей стали 13 Сr (13 Хром).

«ВТЗ продолжает укреплять лидирующие позиции в поставках продукции на зарубежные рынки. Это вторая победа подряд в окружном этапе премии, что позволяет предприятию вновь номинироваться на следующий — федеральный этап. Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией коронавируса, и благодаря работе в составе ТМК мы рассчитываем и в дальнейшем поддерживать и развивать наши экспортные направления, особенно за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции и инновационных трубных решений», — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Всероссийская премия «Экспортер года» ежегодно присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. За время работы в составе ТМК ВТЗ шесть раз становился лучшим предприятием в России по экспортным показателям.

Справка. Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Завод производит более 800 типоразмеров труб, в том числе бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. На предприятии работают более 10 тыс. человек.



















