



В муниципальную собственность возвращен земельный участок, оказавшийся в собственности у группы граждан в результате загадочных махинаций. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что в 2017 году 6 гражданами в судебном порядке частный дом общей площадью 45 кв м был разделен на доли, признанные отдельными квартирами площадью 3,8 кв.м, 6,3 кв.м, 12,7 кв.м, 6,8 кв.м, 9,9 кв.м и 5,5 кв.м соответственно.

«После изменения статуса дома с индивидуального жилищного строения на многоквартирный, граждане сформировали и зарегистрировали бесплатно право общей долевой собственности на земельный участок площадью 7928 кв.м кадастровой стоимостью более 10 млн рублей.

Вместе с тем фактически на указанном земельном участке находится деревянное строение, обладающее признаками индивидуального жилого дома.

Более того, земельный участок для строительства многоквартирного дома не предоставлялся, разрешение на строительство данного объекта не выдавалось»,- пояснили в прокуратуре. Земельный участок был возвращен в муниципальную собственность после того, как прокуратура Кировского района Волгограда обратилась в суд с исковым заявлением о признании отсутствующим права собственности на земельный участок, исключении записи о праве из Единого государственного реестра недвижимости .



