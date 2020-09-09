Здравоохранение

Единственный в Волжском ангиограф позволит проводить операции при инсультах и инфарктах

Здравоохранение 09.09.2020 07:32 Новости компаний
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09.09.2020 07:32 Новости компаний


Новейшее оборудование, которое закупила волжская больница имени Фишера, позволит оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.
На первом месте среди заболеваний сегодня стоят болезни сердца и сосудов. Только несколько больниц в Волгограде могут оказывать высококвалифицированную медпомощь при инфарктах и инсультах. Теперь к ним присоединилась больница имени Фишера. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, в Волжском их опорная клиника пока единственная, где появился ангиограф.

«Это целый комплекс сложнейшего оборудования, которое позволяет под рентген-контролем специальным катетером проникать в сосуды сердца и головного мозга, вводить в них контрастное вещество для диагностики, удалять тромбы, закрывающие просвет сосудов, ставить специальные «стенты» препятствующие сужению сосудов в дальнейшем» , - рассказал главный врач ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З.Фишера» Роман Морозов.
Кроме этого в недавно отреставрированную поликлинику поставлены маммограф, новое рентгеноборудование, аппарат КТ. Второй такой же аппарат и ещё магнитно-резонансный томограф последнего поколения установлены в стационаре. 
«Они незаменимы в случаях, когда обычного рентгена недостаточно, например, при   пневмонии. Особенно важны во время коронавирусной инфекции. А так же при травмах черепа и позвоночника, других заболеваниях органов, инсультах и многом другом», - пояснил Роман Морозов.
Среди нового оборудования – система «Селл-сейвер». Во время операции, она позволяет воздержаться от переливания донорской крови, собрать кровь непосредственно из раны, очистить и вернуть в организм уже «отмытые» эритроциты.
Напомним,в последние полгода в больнице Фишера – заметные изменения. С марта 2020 года новый главный врач – Роман Николаевич Морозов, ранее возглавлявший волгоградскую клиническую станцию скорой помощи. В июне открылась капитально отреставрированная поликлиника. В ближайшее время готовится к открытию приемное отделение скорой медицинской помощи, перестроенное по европейским стандартам. На очереди – стационар, к которому у пациентов было больше всего претензий.
«Нашему развитию требуются новые специалисты, готовые осваивать новейшее оборудование и работать на нем», - сообщил Роман Николаевич.
Как сообщили информагентству в учреждении, на базе ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З.Фишера» запланировано создание единственного в области филиала института непрерывного образования, где будут представлены все медицинские кафедры. Уже подписан ряд документов, обсуждены основные направления деятельности с ректором Волгоградского государственного медицинского университета Владимиром Шкариным. Институт поможет закрыть потребность в квалифицированных кадрах не только для больницы Фишера, но и для всех медучреждений Заволжья и Волжского.
Фото - Гаранина Мария

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