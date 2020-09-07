Оголенное дно ерика в Волго-Ахтубинской пойме удивило старожилов

Экология 07.09.2020 17:51
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07.09.2020 17:51
Частично пересохшим к началу осени оказался ерик Судомойка в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день на одном из отрезков ерика воды нет совсем. Особенно хорошо это видно на кадрах, снятых с высоты. Жители Среднеахтубинского района рассказывают, что ерик становился маловодным и раньше, местами его можно было спокойно перейти вброд. Сейчас же дно кое-где оголено полностью.
Между тем, прошедшей весной - в середине апреля специалисты облкомприроды отмечали, что на ерике Судомойка один из самых больших процентов заполняемости. Среди наиболее хорошо обводненных назывались также ерики Бугроватый, Куропатка, Верблюд, Старая Ахтуба, Каширин, Гнилой, озера Клетское и Большое Васино. Тогда ставилась задача удержать воду с помощью гидротехнических сооружений.
В конце декабря 2019 года на сайте администрации Волгоградской области официально сообщалось о завершении работ по расчистке и экологической реабилитации девяти водных объектов. «На озерах Запорное, Камышистое, Проклятое, Кружное, Широкогорлое, ериках Судомойка, Сахарный, Старый Каширин и протоке от озера Дегтярного до системы озер Чайка углублено дно, изменен рельеф, укреплены откосы береговых склонов, удалена чужеродная и высажена типичная для поймы растительность. В результате увеличится емкость озер, улучшится качество воды и снизится вероятность возникновения заморных явлений», - говорилось в пресс-релизе комитета природных ресурсов.
Контракт по экологической реабилитации ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное был исполнен фирмой из Белгорода - ООО «Подрядчик». Компания получила за работы около 84-х миллионов рублей.
Насколько нормальной является ситуация, когда недавно расчищенный и реабилитированный водоем оказывается частично пересохшим, журналисты ИА «Высота 102» спросили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что, согласно контракту, на ерике Судомойка была проведена только техническая реабилитация: удаление мусора, топляка и сухостоя - без увеличения аккумулирующей емкости самого водного объекта.
«В 2017-2019 годах на территории Волго-Ахтубинской поймы был реализован проект по экологической реабилитации ериков Судомойка, Сахарного и озера Запорного. При этом дноуглубительные работы проектом были предусмотрены лишь на озере Запорном», - отметили в облкомприроды и добавили, что ерики - это проводящие водные объекты, которые меняют свое состояние в зависимости от времени года и погодных условий. Им свойственно заполняться водой в паводковый период и испытывать дефицит воды в межень. В этом году из-за сложившихся в Волжско-Камском каскаде водохранилищ условий наполняемость ерика Судомойка в меженный период ниже, чем в многоводные годы, однако о полном пересыхании речь не идет.
Как уверяют специалисты, негативное влияние засушливых периодов на экосистему может быть нейтрализовано в последующие многоводные годы: ерики как самодостаточные объекты способны восстанавливаться, а чередование маловодных и многоводных лет является нормой.
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