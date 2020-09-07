Здравоохранение

Число смертей растет беспрерывно: коронарирус закрепился в Волгоградской области

Здравоохранение 07.09.2020 11:45
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07.09.2020 11:45


Еще о 2-х летальных случаях и 97 заболевших в Волгоградской области стало известно сегодня. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102» приводит официальный портал стопкоронвирус.рф. Таким образом, с начала пандемии из-за заражения COVID-19 умерли уже 117 человек. В последние 11 дней информация о новых жертвах коронавирусной инфекции поступает каждые сутки.

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