Здравоохранение 07.09.2020 11:45
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07.09.2020 11:45
Еще о 2-х летальных случаях и 97 заболевших в Волгоградской области стало известно сегодня. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102» приводит официальный портал стопкоронвирус.рф. Таким образом, с начала пандемии из-за заражения COVID-19 умерли уже 117 человек. В последние 11 дней информация о новых жертвах коронавирусной инфекции поступает каждые сутки.
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