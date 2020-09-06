Расследования 06.09.2020 17:57
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06.09.2020 17:57
Николаевский районный суд Волгоградской области прекратил уголовное дело об угоне легкового автомобиля в связи со смертью обвиняемого. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное постановление, главным фигурантом дела был заключенный, который работал на строительстве Левчуновского ФАП в Николаевском районе.
Согласно материалам дела, он увидел автомобиль «Hyundai Accent» и решил его угнать. Это произошло в октябре 2019 года. Оставив производственный объект, заключенный в ночное время выехал на угнанном автомобиле на автодорогу «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Следуя по автодороге, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 635 км он не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в ГБУЗ «Николаевская ЦРБ», где от полученных травм он скончался. Автомобиль принадлежал сотруднику УФСИН России.
Известно, что погибший был осужден за грабеж и отбывал наказание с 2016 года.
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