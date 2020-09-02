



Планируемый на федеральном уровне переход на более прозрачные налоговые режимы и отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход крайне волнует волгоградских предпринимателей. В редакцию ИА «Высота 102» поступают звонки от представителей малого и среднего бизнеса, которые говорят, что было бы неплохо отложить прекращение действия ЕНВД как минимум на ближайшие 5 лет.

Предприниматели, едва выжившие в условиях действия ограничений из-за коронавируса, утверждают, что ЕНВД на сегодняшний день хотя бы более-менее посилен.

«Очень сложная экономическая ситуация, очень сложно вести бизнес в Волгограде сегодня. Я посчитал, у меня исчисление издержек на налоговые отчисления увеличится в четыре раза» - утверждает индивидуальный предприниматель Петр Новоторжин.

Анна Карпенко - владелица ветеринарной клиники говорит, что единый налог не просто снижал ставку для малого и среднего бизнеса -он упрощал ведение бухгалтерии, отчетность сводил к минимуму и, главное, учитывал особенности конкретного предприятия: : «Легко не было никогда. Сначала нарабатываешь клиентов, потом возникают какие-то нововведения, кризисы, и люди теряют зарплату. Естественно, все это отражается на бизнесе. У меня такое чувство, что, сколько я в этом работаю, столько я и выживаю».

Действующее законодательство действительно предусматривало действие ЕНВД только до конца 2020 года. В Минфине отмечают, что после отмены устаревшего ЕНВД предприниматели смогут безболезненно перейти на упрощенную систему налогообложения , патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых). Умалчивается лишь, что денег предпринимателям придется отдавать еще больше, чем раньше. Между тем, сейчас ЕНВД - это один из самых популярных у бизнеса налоговых режимов.





Олег Савченко, председатель комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития считает, что режим так называемой вмененки не смог в полной мере быть использован бизнесом из-за пандемии, поэтому продление таких специальных налоговых условий позволит огромной армии предпринимателей сохранить свой бизнес и рабочие места: «Когда принимался этот налог, рассчитывали, что малый, средний бизнес за небольшой промежуток времени, порядка пяти лет, встанет на ноги и займет свое достойное место в ВВП страны и в регионах РФ. Но произошло кризисное положение – пандемия, и исходя из этого необходимо обнулять все договоренности и все те льготы, которые были. Сделать так, чтобы эта ситуация, налог этот был продлен также на пять лет».





Известно, что сейчас в Госдуме подготовлен проект об изменениях в налоговый кодекс и закон о банковской деятельности - есть шанс, что депутаты все-таки продлят действие ЕНВД до 2025 года.



