В Волгоградской области для воздушной неотложки построили еще три площадки





В Волгоградской области теперь пять вертолетных площадок для санитарной авиации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, три новых места для взлета и посадки винтокрылых машин обустроены возле ЦРБ в Камышине, Урюпинске и рядом с больницей имени Фишера в Волжском.

Ранее такие объекты были построены на территории БСМП №25 и областного кардиоцентра в Волгограде. Такие площадки заасфальтированы, обнесены забором и оснащены светосигнальным оборудованием. Во всех отдаленных районах области медицинский вертолет осуществляет посадку в специально отведенных местах.

Всего с начала 2020 года санитарная авиация совершила 196 вылетов — врачи эвакуировали 199 пациентов, среди которых 33 ребенка и одна беременная женщина. Чаще всего медики спешат на помощь пациентам в Камышинский район — 35 вылетов, Михайловку — 27, Урюпинский район — 24.



