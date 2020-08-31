Здравоохранение

В Волгоградской области для воздушной неотложки построили еще три площадки

Здравоохранение 31.08.2020 14:11
0
31.08.2020 14:11


В Волгоградской области теперь пять вертолетных площадок для санитарной авиации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, три новых места для взлета и посадки винтокрылых машин обустроены возле ЦРБ в Камышине, Урюпинске и рядом с больницей имени Фишера в Волжском.
Ранее такие объекты были построены на территории БСМП №25 и областного кардиоцентра в Волгограде. Такие площадки заасфальтированы, обнесены забором и оснащены светосигнальным оборудованием. Во всех отдаленных районах области медицинский вертолет осуществляет посадку в специально отведенных местах. 
Всего с начала 2020 года санитарная авиация совершила 196 вылетов — врачи эвакуировали 199 пациентов, среди которых 33 ребенка и одна беременная женщина. Чаще всего медики спешат на помощь пациентам в Камышинский район — 35 вылетов, Михайловку — 27, Урюпинский район — 24.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Здравоохранение
31.08.2020 13:50
Здравоохранение 31.08.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2020 11:54
Здравоохранение 31.08.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2020 13:06
Здравоохранение 29.08.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2020 12:21
Здравоохранение 29.08.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2020 15:55
Здравоохранение 28.08.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2020 11:43
Здравоохранение 28.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2020 21:03
Здравоохранение 27.08.2020 21:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2020 11:54
Здравоохранение 27.08.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.08.2020 13:34
Здравоохранение 26.08.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.08.2020 12:03
Здравоохранение 26.08.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.08.2020 21:11
Здравоохранение 25.08.2020 21:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.08.2020 15:10
Здравоохранение 25.08.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.08.2020 11:52
Здравоохранение 25.08.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.08.2020 09:40
Здравоохранение 25.08.2020 09:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.08.2020 11:33
Здравоохранение 24.08.2020 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
В гараже администрации Волгоградской области снизились зарплатыСмотреть фотографии
17:03
Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домовСмотреть фотографии
16:36
«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летомСмотреть фотографии
15:59
«Ростелеком» усилил свои позиции на рынке кибербезопасностиСмотреть фотографии
15:44
Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режимаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградка отдала за телефонный звонок почти 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:06
Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:33
Сторонники московского времени поставили под сомнение итоги референдума в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Волонтеры «ЕвроХима» получили награду президента РФСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области для воздушной неотложки построили еще три площадкиСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области COVID-19 убил троих мужчин и женщину с "букетом" болезнейСмотреть фотографии
12:26
«Узники» ковидной больницы в Волгограде после выздоровления не могут выйти на свободу из-за пропавших тестовСмотреть фотографии
11:54
Умерших за 100: кривая смертей от коронавируса в Волгоградской области устремилась вверхСмотреть фотографии
11:44
Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулкиСмотреть фотографии
11:27
В Ворошиловском районе Волгограда появится современная ярмаркаСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде микрорайон Комарово ожидает новая масштабная застройкаСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом пьяница устроила ДТП и угробила пассажиркуСмотреть фотографии
10:39
Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:33
Проблемы с питьевой водой вскрылись в Светлоярском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Суд обязал больницу в Волгоградской области закупить оборудование для нервнобольныхСмотреть фотографии
19:08
В Волгоградской области не могут остановить рост смертности в ДТПСмотреть фотографии
16:13
Бизнесвумен "кинула" волгоградских пенсионеров на матрац (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Музейный комплекс «Самбекские высоты» торжественно открыли в Ростовской областиСмотреть фотографии
15:46
Волгоградская область нарастила госдолгСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде капитана теплохода наказали за таран ворот шлюза Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр ЧулковСмотреть фотографии
14:04
Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Такого не было: в Волгоградской области подтвердились еще четыре смерти от коронавирусаСмотреть фотографии
10:42
Организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов обсудили в Общественной палате Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде молодой водитель легковушки погиб под «КАМАЗом»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 