Общество

Председатель Волгоградского облсуда Алексей Глухов признан «Судьей года»

Общество 21.05.2024 17:22
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21.05.2024 17:22


21 мая в Москве «Российское объединение судей» огласило лауреатов ежегодной премии «Судья года». Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз высокой оценки представителей профессионального сообщества удостоился председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов.


Напомним, премия «Судья года» учреждена некоммерческой организацией в 2014 году. Соответствующего звания удостаиваются представители судебной системы, внесшие особый вклад в укрепление правосудия и защиту законных интересов граждан. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных судей перед обществом и государством.

Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда

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