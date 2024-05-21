В Волгограде коммерсанту запретили отключать воду и свет в многоквартирном доме

Без света и воды на полгода хотел оставить жильцов многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда коммерсант, распоряжающийся коммунальными сетями. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вразумить предпринимателя удалось через суд, куда надзорное ведомство обратилось с иском в защиту проживающих в доме людей.

Установлено, что многоквартирный дом №35А на ул. 40 лет ВЛКСМ был построен в 1976 году для работников Волгоградской производственно-экспериментальной лесомелиоративной станции. В дальнейшем он был передан ведомственному жилому фонду Волгоградского лесхоза (в настоящее время - специализированное ГБУ Волгоградской области «Волгоградское лесничество»).

Многоквартирный дом состоит из трех квартир, которые предоставлены в собственность гражданам в рамках приватизации. Коммунальные услуги они получают по договорам с ресурсоснабжающими организациями, но сети электроснабжения и водоснабжения проходят через частную собственность – здание местного коммерсанта.

Осенью 2023 года предприниматель уведомил жильцов, что в связи с реконструкцией здания подача ресурсов будет прекращена с 1 декабря 2023 года по 1 июня 2024 года. Испуганные жильцы обратились за защитой своих прав в прокуратуру.

Красноармейский районный суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал коммерсанта не чинить гражданам препятствий в пользовании коммунальными ресурсами. В настоящее время вода и свет у жильцов есть. Инициирован вопрос о передаче сетей на баланс муниципалитета.