



В райцентре Даниловка Волгоградской области накануне, 20 мая, похоронили 39-летнего Константина Квочкина, погибшего на СВО. Об этом сообщил глава Даниловского района Сергей Копылов.

В райцентре Даниловка Волгоградской области накануне, 20 мая, похоронили 39-летнего Константина Квочкина, погибшего на СВО. Об этом сообщил глава Даниловского района Сергей Копылов.

Константин родился и вырос в рабочем поселке Даниловка, окончил девять классов Даниловской средней школы имени А.С. Макаренко, затем профессиональное училище №40, отслужил срочную военную службу в рядах вооруженных сил. В августе 2023 года Константин подписал контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. Погиб 8 мая 2024 года. За проявленное мужество и героизм Указом Президента РФ награжден «Орденом мужества» посмертно.Траурная процессия сопровождалась Почетным караулом Камышинского военного гарнизона.Константин Квочкин выходил в соцсети в конце апреля, незадолго до своей гибели. О том, что он находится за «ленточкой», публично не сообщал, но в его друзьях есть немало военных. На одной из фотографий он изображен со своей дочкой. Последнее сообщение, которое он оставил в соцсети, гласило: «Всегда буду ценить людей, которые в трудный момент скажут: «Я с тобой».