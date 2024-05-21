Путин принял решение по кадровой программе для участников СВО

Президент России Владимир Путин рассказал подробности о кадровой программе для участников спецоперации «Время героев», заявив, что их число будет только увеличиваться, сообщает V102.RU со ссылкой на «РИА Новости».

— Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу, — отметил Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Напомним, новый кадровый проект для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев» глав государства анонсировал в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Участников спецоперации уже начали готовить к работе в госкорпорациях и органах власти.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»