В Волгограде за 50 млн рублей построят дорогу к новому зданию Арбитражного суда

В Волгограде ищут подрядчика для строительства подъездной дороги к новому зданию Арбитражного суда. Как сообщает ИА «Высота 102», проезжая часть должна появиться в Ворошиловском районе и соединить объект с ул. Иркутской.

Согласно информации, размещенной на Госзакупках, компании, отобранной по итогу электронного аукциона, предстоит обустроить несколько сотен метров проезжей части. Для этого запланирована вырубка деревьев, формирование основания дороги и укладка двухслойного асфальтового покрытия. Взамен уничтоженных насаждений строителям придется выплатить мэрии компенсацию на высадку новых растений.

Кроме того, в течение 5 лет подрядчик должен за свой счет обеспечить гарантийное обслуживание дороги.

Отметим, в целом на реализацию проекта из регионального бюджета выделено 50,2 млн рублей. Дорога должна быть введена эксплуатацию до 15 ноября 2024 года.