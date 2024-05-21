Газон на «Волгоград Арене» приведут в «спортивную» форму

Травяной газон на стадион «Волгоград Арена» готовят к очередной реновации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, на эти работы выделено чуть более 4 миллионов рублей.

Напомним, что впервые реновацию натуральный газон на футбольной поле этого стадиона проводили в 2020 году. Тогда на эти цели было израсходовано свыше 8 миллионов. Сейчас для поддержания травяного газона в «спортивной» форме денег тратится уже меньше.

Подрядчика выберут по итогам электронного конкурса до конца мая текущего года. Специалистам предстоит при помощи специальной техники и оборудования на площади 7300 кв.м. срезать верхний слой газона, не повредив его. Далее поверхность поля необходимо выровнять и поднять ворс прошивки. Также предусмотрено внесение кварцевого песка, посев новой травы и внесение удобрений.

Итогом реновации, как ожидают, станет плотность травяного покрова во всех зонах не менее 85 %, поверхностное сцепление во всех зонах не менее 2,76 кгм., а также отсутствие сорных растений.

Напомним, что стадион в Волгограде был построен к ЧМ-2018. Газон засеяли в сентябре 2017-го. Этой посевной предшествовала кропотливая работа по подготовке сложной конструкции так называемого «пирога» футбольного поля, состоящей из системы дренажа, обогрева и полива. Когда трава взошла, ее прошили специальным полимерным волокном.