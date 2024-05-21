



XL Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) поддержала подготовленные волгоградскими депутатами обращения к Государственной думе по вопросам совершенствования законодательства в сферах особо охраняемых природных территорий и водных отношений. По словам главы профильного комитета Волгоградской облдумы Ирины Соловьевой, обозначенные в этих обращениях вопросы имеют актуальное значение не только для регионов Южного федерального округа, но и для других субъектов РФ.

Так, в частности, сегодня в федеральном законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие вопросы изменения границ и упразднения особо охраняемых природных территорий. Во многих регионах, в том числе и в Волгоградской области, с учетом пробела в ФЗ был приняты региональные законы. Но контролирующие органы, в свою очередь, указывают на то, что в нормах субъектов РФ нет единообразия. Это приводит к тому, что изменение границ особо охраняемых природных территорий или их ликвидация в отдельных регионах могут происходить без достаточных на то оснований.

Инициатива депутатов Волгоградской областной думы направлена на исправление ситуации в масштабах страны. В обращении к Государственной думе волгоградцы предлагают внести изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях», предусмотрев возможность и основания принятия решений об изменении границ, о преобразовании и ликвидации особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также порядок их документального оформления, последовательность процедур и сроки принятия решений.

Еще одно обращение волгоградских депутатов в Госдуме касается совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере водных отношений и включает пять законодательных инициатив. Так, например, предлагается внести изменения в Водный кодекс РФ, позволяющие разрешить складировать извлеченный при расчистке водоема размываемый грунт в прибрежной защитной полосе при обязательном принятии необходимых инженерных мер - создании валов или дамб, не позволяющих грунту вновь оказаться в воде. В настоящее время это делать запрещено, что усложняет разработку проектов расчистки водоемов и приводит к их значительному удорожанию.

Также волгоградские депутаты инициируют установление обязательного требования по получению разрешения на строительство (в том числе индивидуальное жилищное строительство) и ввод в эксплуатацию объектов на земельных участках, частично или полностью попадающих на территорию водоохранных зон.

Третье предложение касается создания кадастр объектов водного фонда по аналогии с Единым государственным реестром недвижимости. Это, по мнению представителей волгоградской думы, позволит обеспечить доступность и открытость сведений об использовании акватории водных объектов.

Четвертое предложение, с которым вышли парламентарии, касается необходимости ужесточения ответственности за размещение руслоперегораживающих сооружений в границах водных объектов. Неправомерная установка таких сооружений может привести к деградации целых территорий и изменению водного режима. Снос самовольно возведенного руслоперегораживающего сооружения предлагается регламентировать. За основу волгоградцы рекомендуют взять Гражданский кодекс РФ в части, предусматривающей снос самовольной постройки.

– Предложения, содержащиеся в обращении к Государственной думе, направлены на сохранение и рациональное использование водоемов, предотвращение возможных правонарушений в данной сфере, – подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева, напомнив, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.





Отметим, что в общей сложности по итогам очередной конференции ЮРПА, которая проходила в Калмыкии, поддержку получили восемь законодательных инициатив и 52 обращения в Государственную думу, Совет Федерации, Правительство РФ, подготовленные региональными парламентариями. В числе поддержанных инициатив – 13 обращений от Волгоградской областной думы.

За активную и плодотворную деятельность и существенный вклад в укрепление межпарламентских связей почетными грамотами Южно-Российской Парламентской Ассоциации были отмечены сегодня два депутата Волгоградской областной думы – Татьяна Бухтина и Ирина Соловьева.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы