Прошедший апрель стал самым аномальным с 1891 года

Минувший апрель вошел в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Аналогичное место занимает и средняя температура весеннего месяца на Европейской территории России.

— В Центральном, Южном, Северо-Кавказском и на юге Дальневосточного федеральных округов — это был самый теплый апрель в истории, — цитирует V102.RU сообщение Гидрометцентра России.

В апреле в большей части страны фиксировались положительные аномалии среднемесячной температуры воздуха. Так, на западе России и Южном Урале норма была превышена на 2-6°, на Дальнем Востоке — на 2° и более. Холодную погоду отмечали лишь вдоль арктического побережья, а также на севере Урала и частично — Сибири. Уточняется, что средняя температура апреля на Северном полушарии Земли была самой высокой в истории, так же, как и период с января по апрель.

В Москве средняя апрельская температура составила +10.8°, что является аномалией (+3.9°). Это третий результат в метеорологической летописи столицы. Еще теплее были только аналогичные периоды в 2000 и 2001 годах. В Поволжье именно апрель этого года стал также одним из самых теплых.

В этом году ранняя весна буквально ворвалась в Волгоградскую область. Не дожидаясь майских праздников, в областной столице зацвели абрикосы и вишня, яблони и сирень. Причину столь стремительного начала сезона выяснили корреспонденты «Высоты 102». Вслед за плодовыми деревьями и кустарниками, которые зацвели на несколько недель раньше срока, по-своему порадовать волгоградцев решили и тополя.

Впрочем, вскоре регион встретил майское похолодание, которое ударило, в том числе и по речной рыбе, а доцент ВолГАУ ответил на вопрос, останется ли регион без хлеба из-за гибели озимых.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»