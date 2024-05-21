Общество

Фонд капремонта пришлет волгоградцам двойные квитанции за май и июнь

Общество 21.05.2024 21:21
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21.05.2024 21:21


Жителям Волгоградской области в мае снова придут двойные платежки за капремонт. Горожан просят отнестись к этому с пониманием и даже приготовили инструкцию по оплате.  

— Уважаемые собственники! Обращаем ваше внимание, что в мае 2024 года в ваш адрес будут направлены две счет-квитанции за май и июнь 2024 года, — сообщает V102.RU со ссылкой на заявление регионального Фонда капремонта.  

Уточняется, что оплатить квитанцию за май необходимо до 10 июня, а июньский платеж нужно внести с 1 по 10 июля. 

Напомним, что ранее формирование квитка за два месяца на одном листе объяснили значительным удорожанием бумаги и печати платежных документов. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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