Фонд капремонта пришлет волгоградцам двойные квитанции за май и июнь

Жителям Волгоградской области в мае снова придут двойные платежки за капремонт. Горожан просят отнестись к этому с пониманием и даже приготовили инструкцию по оплате.

— Уважаемые собственники! Обращаем ваше внимание, что в мае 2024 года в ваш адрес будут направлены две счет-квитанции за май и июнь 2024 года, — сообщает V102.RU со ссылкой на заявление регионального Фонда капремонта.

Уточняется, что оплатить квитанцию за май необходимо до 10 июня, а июньский платеж нужно внести с 1 по 10 июля.

Напомним, что ранее формирование квитка за два месяца на одном листе объяснили значительным удорожанием бумаги и печати платежных документов.

Фото: архив ИА «Высота 102»