На месте провалившегося в Урюпинске асфальта возник кратер

В столице российской провинции — Урюпинске Волгоградской области — сегодня, 21 мая, на месте небольшого провала в асфальте уже образовался кратер.

— Работы по восстановлению канализационного коллектора не прекращаются на пересечении переулка Попова и улицы 50 лет Победы. Задействована техника МУП «Водоканал» и МУ «БиО», — сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинска.





Местных жителей предупреждают об ограничении движения автомобилей на месте происшествия. Также перекрыты пешеходные переходы на аварийном участке.

Напомним, в Урюпинске ушел под землю асфальт над канализационным коллектором. В огромный провал едва не свалилась малолитражка. Момент попал на видео.

Фото: администрация Урюпинска / t.me