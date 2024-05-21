Фальшивую 5-рублевую монету обнаружили в волгоградском банке

Также в первом квартале 2024 года были выявлены две поддельные купюры по 2000 рублей, одна – номиналом в 100 рублей и даже пятирублевая монета.
Общество 21.05.2024 15:53
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21.05.2024 15:53
Также в первом квартале 2024 года были выявлены две поддельные купюры по 2000 рублей, одна – номиналом в 100 рублей и даже пятирублевая монета.
За первые три месяца 2024 года в банковской системе региона обнаружено и передано правоохранительным органам 36 поддельных денежных знака Банка России. Это – меньше на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ.– Значительную долю в общем количестве выявленных фальшивок занимают пятитысячные купюры. В отчетном периоде их было выявлено 23 штуки, год назад – 34. Поддельных купюр номиналом в 1 тысячу рублей оказалось 9 штук. Тем не менее, важно всегда проверять наличные деньги. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в банк для экспертизы сомнительной купюры, – отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
Также в первом квартале 2024 года были выявлены две поддельные купюры по 2000 рублей, одна – номиналом в 100 рублей и даже пятирублевая монета.
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