В Волгограде на стадионе «Динамо» стартует этап чемпионата по пляжному волейболу

23 мая на стадионе «Динамо» начнется второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. Волгоград примет соревнования второй год подряд, сообщает V102.RU.



В прошлом году тур чемпионата был проведен на динамовских площадках впервые. Организация состязаний оказалась столь успешной, что Волгоград было решено снова сделать хозяином столь важного спортивного события в жизни отечественного пляжного волейбола.

За 16 путевок в основной раунд ближайшего этапа сразятся 25 мужских пар, среди которых есть действующие победители чемпионата и триумфаторы старта нынешнего сезона, прошедшего в Краснодаре, — Илья Лешуков и Олег Стояновский из команды «Факел Ямал», Новый Уренгой. У женщин бороться будут 18 пар, среди которых выделяются лидеры первого тура — Мария Бочарова и Мария Егорова из «Локомотива» Калининградской области.

Спортсмены разыграют призовой фонд в 1 миллион рублей. За первое место предусмотрено по 150 тысяч и бонусом 400 очков в рейтинг Всероссийской федерации волейбола. Из числа волгоградских представителей на домашней арене в квалификации сыграют по две мужских и две женских пары.

24-25 мая. Игры команд основной сетки (групповой раунд, плей-офф).

26 мая. 12.00, 13.00 – матчи за 3-е место. 14.00, 15.00 – финалы.

Вход на поединки свободный со стороны улицы Балонина.

В прошлом сезоне жаркие баталии по пляжному волейболу вызвали среди волгоградских зрителей большой интерес. На трибунах наблюдался аншлаг - многим пришлось болеть стоя, а укрытия от жаркого солнца хватило не всем. У парней триумфаторами тогдашнего этапа стали Тарас Мыськив и Руслан Быканов из «Факела» из Нового Уренгоя. Что касается девушек, то тут первую позицию заняли Александра Моисеева и Екатерина Сырцевая из красногорского «Зоркого».



Фото Алексея Костякова/V102.RU

