Спорт

В Волгограде на стадионе «Динамо» стартует этап чемпионата по пляжному волейболу

Спорт 21.05.2024 17:05
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21.05.2024 17:05


23 мая на стадионе «Динамо» начнется второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. Волгоград примет соревнования второй год подряд, сообщает V102.RU.

В прошлом году тур чемпионата был проведен на динамовских площадках впервые. Организация состязаний оказалась столь успешной, что Волгоград было решено снова сделать  хозяином столь важного спортивного события в жизни отечественного пляжного волейбола. 

За 16 путевок в основной раунд ближайшего этапа сразятся 25 мужских пар, среди которых есть действующие победители чемпионата и триумфаторы старта нынешнего сезона, прошедшего в Краснодаре, — Илья Лешуков и Олег Стояновский из команды «Факел Ямал», Новый Уренгой. У женщин бороться будут 18 пар, среди которых выделяются лидеры первого тура — Мария Бочарова и Мария Егорова из «Локомотива» Калининградской области.

Спортсмены разыграют призовой фонд в 1 миллион рублей. За первое место предусмотрено по 150 тысяч и бонусом 400 очков в рейтинг Всероссийской федерации волейбола. Из числа волгоградских представителей на домашней арене в квалификации сыграют по две мужских и две женских пары.

  • 24-25 мая. Игры команд основной сетки (групповой раунд, плей-офф).
  • 26 мая. 12.00, 13.00 – матчи за 3-е место. 14.00, 15.00 – финалы.

Вход на поединки свободный со стороны улицы Балонина. 

В прошлом сезоне жаркие баталии по пляжному волейболу вызвали среди волгоградских зрителей большой интерес. На трибунах наблюдался  аншлаг - многим пришлось болеть стоя, а укрытия от жаркого солнца хватило не всем. У парней триумфаторами тогдашнего этапа стали Тарас Мыськив и Руслан Быканов из «Факела» из Нового Уренгоя. Что касается девушек, то тут первую позицию заняли Александра Моисеева и Екатерина Сырцевая из красногорского «Зоркого».
 
Фото Алексея Костякова/V102.RU
 

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