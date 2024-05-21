Стрелок-сапер Виталий Григорьев из Волгоградской области погиб в зоне СВО

В Жирновском районе Волгоградской области простятся с рядовым Виталием Григорьевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, трагической новостью сегодня, 21 мая, поделился глава района Александр Шевченко.

- С прискорбием сообщаю, что выполняя боевое задание, проявляя героизм, стойкость и мужество, погиб наш земляк, стрелок-сапер, рядовой Григорьев Виталий Леонидович. Он до последнего оставался верным военной присяге, - написал глава в Telegram-канале.

Прощание с погибшим бойцом пройдет 22 мая в 15.00 у часовни на Новом кладбище.