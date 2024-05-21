«Спартак-Волгоград» покупает новую модель HAVAL за 3 млн

Согласно техзаданию, автомобиль должен быть укомплектован, как говорится, по полной программе. Обязательным должно быть наличие кожаного руля, макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках с подсветкой, сидений с отделкой экокожей с перфорацией, крепления для детского кресла, климат и круиз-контроля, тонированных задних стекол, иммобилайзера, фронтальных, передних и задних подушек безопасности. Также автомобиль должен быть оснащен и другой электроникой, которая может помочь водителю в различных ситуация, в том числе в экстремальных. Среди требований – оборудование автомобиля системой курсовой устойчивости, предотвращения переворота кроссовера, помощи при трогании на подъеме, при экстренном торможении, при спуске, а также системой контроля давления в шинах.