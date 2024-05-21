«Спартак-Волгоград» покупает новую модель HAVAL за 3 млн

Общество 21.05.2024 21:11
0
21.05.2024 21:11
ГАУ «Спортивная школа по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» приобретает китайский кроссовер HAVAL F7 Permium с начальной стоимостью контракта почти в 3 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, учреждение объявило запрос котировок.
Согласно техзаданию, автомобиль должен быть укомплектован, как говорится, по полной программе. Обязательным должно быть наличие кожаного руля, макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках с подсветкой, сидений с отделкой экокожей с перфорацией, крепления для детского кресла, климат и круиз-контроля, тонированных задних стекол, иммобилайзера, фронтальных, передних и задних подушек безопасности. Также автомобиль должен быть оснащен и другой электроникой, которая может помочь водителю в различных ситуация, в том числе в экстремальных. Среди требований – оборудование автомобиля системой курсовой устойчивости, предотвращения переворота кроссовера, помощи при трогании на подъеме, при экстренном торможении, при спуске, а также системой контроля давления в шинах.
Напомним, в прошлом году депутаты Волгоградской области приобрели для своих поездок два автомобиля «Москвича-3» с китайской начинкой.
В Волжском юный гонщик прокатил на капоте друга за 1000 рублей21.05.2024 23:53
Общество 21.05.2024 23:53
Прошедший апрель стал самым аномальным с 1891 года21.05.2024 21:41
Общество 21.05.2024 21:41
Фонд капремонта пришлет волгоградцам двойные квитанции за май и июнь21.05.2024 21:21
Общество 21.05.2024 21:21
В Волгограде за 50 млн рублей построят дорогу к новому зданию Арбитражного суда21.05.2024 20:36
Общество 21.05.2024 20:36
В Волгограде коммерсанту запретили отключать воду и свет в многоквартирном доме21.05.2024 20:09
Общество 21.05.2024 20:09
На месте провалившегося в Урюпинске асфальта возник кратер21.05.2024 19:35
Общество 21.05.2024 19:35
Инициативы волгоградских депутатов поддержали на конференции ЮРПА в Калмыкии21.05.2024 19:32
Общество 21.05.2024 19:32
Путин принял решение по кадровой программе для участников СВО21.05.2024 19:03
Общество 21.05.2024 19:03
В Волгограде спустя месяц на пр. Ленина облупился обновленный фонтан21.05.2024 18:36
Общество 21.05.2024 18:36
Стрелок-сапер Виталий Григорьев из Волгоградской области погиб в зоне СВО21.05.2024 18:17
Общество 21.05.2024 18:17
Председатель Волгоградского облсуда Алексей Глухов признан «Судьей года»21.05.2024 17:22
Общество 21.05.2024 17:22
Задержан экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов21.05.2024 17:07
Общество 21.05.2024 17:07
В Волгоградской области похоронили участника СВО Константина Квочкина21.05.2024 16:45
Общество 21.05.2024 16:45
Переполненное Цимлянское водохранилище разливается у волгоградских сел21.05.2024 16:17
Общество 21.05.2024 16:17
Газон на «Волгоград Арене» приведут в «спортивную» форму21.05.2024 16:00
Общество 21.05.2024 16:00