В Волжском юный гонщик прокатил на капоте друга за 1000 рублей

В Волжском Волгоградской области полиция нашла водителя, прокатившего на капоте пассажира у сетевого магазина «Лента» по проспекту имени В. И. Ленина, 313.

— В ходе мониторинга Сети сотрудники ГАИ Волжского выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля по парковке ТЦ перевозил пассажира на капоте автомобиля, — пояснили V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что инспекторами ДПС была установлена личность нарушителя. Им оказался 18-летний местный житель. Волжанина доставили в подразделение ГАИ, где он записал видео с извинениями.

— 17 мая примерно в 11.00 часов вечера я нарушал ПДД в районе магазина «Лента» города Волжского. Перевозил товарища на капоте. Данные действия я осознавал и никакого вреда обществу принести не хотел. Вину признаю, нарушать ПДД больше не буду. Также хочу ко всем обратиться, чтобы не совершали моих ошибок и не нарушали правила, — заявил любитель экстремальной езды.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), предусматривающий штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, гонявший на кресле 22-летний волгоградец напоролся на штраф.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот: видео «Ящик Пандоры» / t.me