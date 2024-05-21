Повышение уровня воды до неблагоприятного явления в связи с наполнением Цимлянского водохранилища ожидают специалисты у населенных пунктов в трех районах Волгоградской области, сообщает V102.RU.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 22 по 28 мая повышение уровня воды до неблагоприятного явления прогнозируется на озерных постах в хуторе Ложки Калачевского района, станицах Суворовской и Нижний Чир Суровикинского района, а также хуторе Красноярском Котельниковского района.

- Достижение опасной отметки (ОЯ) не ожидается, - говорится в прогнозе.

По данным Росгидромета, отметка неблагоприятного явления уже превышена в районе станицы Нижний Чир и в ближайшие трое суток эта тенденция сохранится.

Напомним, что Цимлянское водохранилище находится на реке Дон в Волгоградской и Ростовской областях.