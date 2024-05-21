В Волгограде спустя месяц на пр. Ленина облупился обновленный фонтан





В Центральном районе Волгограда на бульваре по проспекту Ленина между ВГСПУ и ВолгГТУ начал облазить обновленный фонтан. С момента первого проверочного запуска после реставрации, сообщает ИА «Высота 102», прошел всего-навсего один месяц.





Сегодня, 21 мая, на состояние гидротехнического сооружения обратили внимание в социальных сетях волгоградцы, отметив его не совсем здоровый вид. Корреспонденты «Высоты 102» убедились, что часть фонтана действительно выглядит не лучшим образом – видимо, под воздействием влаги на сооружении уже начала слезать серая краска. Кроме того, в разгар дня фонтан пребывал в нерабочем состоянии.





Напомним, что реставрация сооружения между двумя крупнейшими вузами Волгограда обошлась муниципалитету в сумму более 15 миллионов рублей, а работы выполняло ООО «Реновацио». Ранее эта же фирма меняла плитку на Аллее Героев, восстанавливала «Братскую могилу воинов 62-й и 65-й Армий» в парке имени Гагарина, а в 2018 году обустроила территорию возле парохода «Гаситель». Согласно контракту, подрядная компания должна была завершить реставрацию фонтана к концу 2023 года, на деле он оказался готов лишь весной текущего.

Редакция информагентства направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой объяснить произошедшие с фонтаном метаморфозы. Когда ответ поступит в распоряжение, он будет опубликован на сайте.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»