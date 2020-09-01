Экономика

Энергетики Волжского ведут подготовку к отопительному сезону с опережением графика

Экономика 01.09.2020 08:21 Новости компаний
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01.09.2020 08:21 Новости компаний


Более 95% работ по подготовке тепловых сетей к зиме выполнено на сегодняшний день в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе, из-за которой пришлось скорректировать регламентные сроки подготовки к отопительному сезону, все запланированные мероприятия проводятся в полном объеме в установленные сроки, а на некоторых объектах даже с опережением.
Так, уже в июне был завершен капитальный ремонт тепловой изоляции и окраска металлоконструкций собственных и арендованных тепловых сетей в квартале ЦК - ул. Пушкина (3 этап), реконструкция и модернизация тепломагистралей ТМ-16 и ТМ-21.
На текущий момент также полностью завершены  работы в 10 и 18 микрорайонах, на улице Карла Маркса и в 39 квартале, а также на значительном  участке  вертикального компенсатора   ТМ-21.

Среди наиболее значимых – капитальный ремонт вертикального компенсатора на улице Химиков, что, как убедился корреспондент информагентства, создало удобство для детей и инвалидов при пересечении тепломагистрали.
Как пояснил главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко, самыми сложными были объекты, которые требовали не только реконструкции труб, но и выполнения строительных работ. 

Один из таких объектов – начало ТМ 6, своего рода «перемычка» между ТЭЦ-1и ТЭЦ-2, преобразилась. Здесь установлены новые задвижки и антивандальное заграждение.

Полностью заменены трубы в узловом павильоне на пересечении улиц Пушкина и Пионерской, от которого расходятся несколько магистралей.  Сейчас здесь завершаются строительные работы.
На предприятии отмечают, что уже выполнена большая часть работ:  на 13-ти из 14-ти объектов работы завершены. Инвестиции весьма значительны  – на капремонт предприятие выделило 48 млн рублей, реконструкцию - 100 млн рублей . Всего – порядка 150 млн рублей.

«Многие объекты теплоснабжения в городе требуют глобальной реконструкции и модернизации. К примеру, один из серьезных проектов, который мы уже реализовали -  установка и изоляция труб по улице им. Карбышева вдоль 8 микрорайона. Отмечу, что все ремонтные работы выполняются только в размере финансовых средств, которые включены в состав регулируемого тарифа. К сожалению, мы не можем от этого отступать, а какая-то дополнительная инвестиционная программа негативным образом скажется на размере этого самого тарифа.  Эффективность нашей работы во многом зависит и от своевременной оплаты потребителями поставляемых нами ресурсов. При этом мы гарантированно обеспечиваем своим потребителям стабильное и надежное теплоснабжение в самые пиковые нагрузки в зимний период», - заявил Геннадий Харченко.
Проверка на качество выполненных работ пройдет совсем скоро. Уже 3 сентября будет проведена опрессовка сетей, которая покажет, насколько добросовестно проведен ремонт.  У волжских энергетиков будет еще почти полтора месяца до начала отопительного сезона, чтобы устранить возможные дефекты.

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