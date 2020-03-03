Сотрудниками УФСБ по Волгоградской области задержан мэр Михайловки

В открытых источниках можно обнаружить письмо, в котором аноним просит провести проверку в отношении главы администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области Сергея Фомина и привлечь его к уголовной ответственности вместе Алексеем Калашниковым. «Примерно в 2014 году была организованна ООО «Себряковская Транспортная Компания» (ООО «СТК») в последствии переименованное в ООО «Солнышко»» Хозяюшка» (ООО «СХ»), учредителем ООО выступал нынешний глава администрации г. Михайловка Фомин С. А. Налоговой проверкой было установлено, что при значительных оборотах финансово-хозяйственной деятельности сумма налогов к уплате отсутствовала, а в рамке проведения проверки налоговым органом было установлено, что ООО «СТК» в настоящее время ООО «СХ» отсутствует по месту регистрации, по данному адресу находилась разбитая котельная не пригодная к эксплуатации. В ходе проверки налоговым органом было доказано, что ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» являются взаимозависимыми. Общая сумма по взаимоотношениям ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» составляет более 200 000 000 рублей, таким образом можно предположить, что сумма неоплаченного НДС, обществом созданным Фоминым С. А, составляет 36 000 000 рублей, что также является уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и попадает под ст. 199 УК РФ», - высказывает свои предположения неведомый борец с коррупцией и заявляет, что высоким покровителем Калашникова и Фомина мог быть бывший председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. Он сейчас представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Будучи спикером регпарламента Семисотов неизменно декларировал в списке собственности своей семьи удивительно обширные земельные угодья. «Нажитые непосильным трудом» участки находятся именно на территории Михайловского района.
Расследования 03.03.2020 19:01
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03.03.2020 19:01
Член регионального политсовета «Единой России», секретарь местного отделения партии, глава городского округа город Михайловка, глава администрации городского округа город Михайловка Сергей Фомин задержан по итогам оперативных мероприятий УФСБ по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Есть данные, что делом Фомина занимается СУ СКР по региону. Информацию о задержании однопартийца подтвердил источник в политсовете «ЕР». Следственные органы пока не афишируют подробности, но можно предположить, что задержание Фомина косвенно связано с другим громким уголовным делом, которое уже завершилось приговором.
В октябре 2019 года был осужден руководитель ООО «Агрокомбинат «Михайловский» Алексей Калашников, который, по некоторым данным, пользовался покровительством Сергея Фомина. Калашников был признан виновным по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и двух эпизодах ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
В открытых источниках можно обнаружить письмо, в котором аноним просит провести проверку в отношении главы администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области Сергея Фомина и привлечь его к уголовной ответственности вместе Алексеем Калашниковым. «Примерно в 2014 году была организованна ООО «Себряковская Транспортная Компания» (ООО «СТК») в последствии переименованное в ООО «Солнышко»» Хозяюшка» (ООО «СХ»), учредителем ООО выступал нынешний глава администрации г. Михайловка Фомин С. А. Налоговой проверкой было установлено, что при значительных оборотах финансово-хозяйственной деятельности сумма налогов к уплате отсутствовала, а в рамке проведения проверки налоговым органом было установлено, что ООО «СТК» в настоящее время ООО «СХ» отсутствует по месту регистрации, по данному адресу находилась разбитая котельная не пригодная к эксплуатации. В ходе проверки налоговым органом было доказано, что ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» являются взаимозависимыми. Общая сумма по взаимоотношениям ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» составляет более 200 000 000 рублей, таким образом можно предположить, что сумма неоплаченного НДС, обществом созданным Фоминым С. А, составляет 36 000 000 рублей, что также является уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и попадает под ст. 199 УК РФ», - высказывает свои предположения неведомый борец с коррупцией и заявляет, что высоким покровителем Калашникова и Фомина мог быть бывший председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. Он сейчас представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Будучи спикером регпарламента Семисотов неизменно декларировал в списке собственности своей семьи удивительно обширные земельные угодья. «Нажитые непосильным трудом» участки находятся именно на территории Михайловского района.
В открытых источниках можно обнаружить письмо, в котором аноним просит провести проверку в отношении главы администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области Сергея Фомина и привлечь его к уголовной ответственности вместе Алексеем Калашниковым. «Примерно в 2014 году была организованна ООО «Себряковская Транспортная Компания» (ООО «СТК») в последствии переименованное в ООО «Солнышко»» Хозяюшка» (ООО «СХ»), учредителем ООО выступал нынешний глава администрации г. Михайловка Фомин С. А. Налоговой проверкой было установлено, что при значительных оборотах финансово-хозяйственной деятельности сумма налогов к уплате отсутствовала, а в рамке проведения проверки налоговым органом было установлено, что ООО «СТК» в настоящее время ООО «СХ» отсутствует по месту регистрации, по данному адресу находилась разбитая котельная не пригодная к эксплуатации. В ходе проверки налоговым органом было доказано, что ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» являются взаимозависимыми. Общая сумма по взаимоотношениям ООО «Агрокомбинат Михайловский» и ООО «Солнышко Хозяюшка» составляет более 200 000 000 рублей, таким образом можно предположить, что сумма неоплаченного НДС, обществом созданным Фоминым С. А, составляет 36 000 000 рублей, что также является уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и попадает под ст. 199 УК РФ», - высказывает свои предположения неведомый борец с коррупцией и заявляет, что высоким покровителем Калашникова и Фомина мог быть бывший председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. Он сейчас представляет регион в Совете Федерации. В свое время сенатор был главой Михайловского муниципального района и главой городского округа город Михайловка. Будучи спикером регпарламента Семисотов неизменно декларировал в списке собственности своей семьи удивительно обширные земельные угодья. «Нажитые непосильным трудом» участки находятся именно на территории Михайловского района.
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