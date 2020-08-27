Борьба с коррупцией

Скромная взятка подвела сотрудника Росреестра под статью

Борьба с коррупцией 27.08.2020 11:28
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27.08.2020 11:28


В ближайшее время суд рассмотрит дело 33-летней жительницы Волгограда, обвиняемой в даче взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102»  в прокуратуре, обвинительное заключение утверждено. 
По версии следствия, женщина, являясь  индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги в сфере кадастровой деятельности. В августе и сентябре 2019 года она перечислила бывшему начальнику одного из отделов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области на банковскую карту незаконное вознаграждение в размере 2-х и 6 тысяч рублей с целью ускорения постановки на кадастровый учет и регистрации двух земельных участков. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая не признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 143 Волгоградской области. 
В том же суде в настоящее время находится на рассмотрении выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении взяткополучателя - сотрудника Росреестра.

Предварительное расследование осуществлялось сотрудниками ОРП УОД ГУ МВД России по Волгоградской области.

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