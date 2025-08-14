Новый подрядчик достроит водолечебницу на ул. Казахской в Волгограде





В Советском районе Волгограда новая подрядная компания продолжит строительство водолечебницы, сорванное подрядчиком. Напомним, что речь идет о первом здании реабилитационного корпуса ГУЗ «КБ СМП № 7» по адресу ул. Казахская, д. 1.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что одержавшая победу в аукционе компания «Дорстрой», получив аванс в 167 млн рублей, возвела лишь «коробку» здания будущей водолечебницы и ушла в банкротство.

Как сообщили сегодня, 14 августа, ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области, новым застройщиком было определено ООО «СтройТехИнвест».

– Компания завозит на стройплощадку материалы и уже активно ведет работы: специалисты выполняют кладку стен, готовят каркасы для армирования монолитного пояса. Строительная готовность объекта составляет более 30%, сдать его планируют в 2026 году, – сообщили информагентству в облкомстрое. – В настоящее время в будущем здании многопрофильного отделения медицинской реабилитации полностью готов фундамент, возведены стены первого и второго этажей, смонтировано перекрытие первого этажа. Выполнено устройство чаши бассейна, готовы перекрытия второго этажа помещений административного корпуса.

В комитете напоминают, что «Дорстрой» после срыва строительства водолечебницы был внесен в число недобросовестных поставщиков услуг.

Напомним, как ранее рассказывало ИА «Высота 102», в новом двухэтажном корпусе ГУЗ «КБ СМП № 7», возводимом на снесённой стоянке, должны разместиться: залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажёрный зал, душевые, гардеробные и санузлы, 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, внутри чаши которого по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа.

Отметим, учреждение создаётся в рамках задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, по созданию в регионе современной трёхуровневой системы реабилитации. На эти цели из бюджета были выделены 352 млн рублей.